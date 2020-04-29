Koronavirüs sonrası Türkiye'deki dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi

Suyunda berraklık belirginleşti

Sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan şelalede, eşsiz manzara adeta görsel şölen sunuyor. Salgın öncesi ve diğer yıllara göre şelalenin suyunda belirgin bir berraklık kendini gösterirken, yine şelaleyi saran bitki örtüsünde de renk iyileşmesi göze çarpıyor.