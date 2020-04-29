Koronavirüs sonrası Türkiye'deki dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi
ANTALYA'da koronavirüs salgını nedenille ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 1 ay sonra suyun berrak bir renk aldığı görülürken, şelaleyi saran bitki örtüsünde de iyileşmeler göze çarptı.
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 ay önce ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Düden Şelalesi sessizliğe büründü. Kapalı olmasına karşın şelalenin çıkış noktasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çevre temizliği, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.
Suyunda berraklık belirginleşti
Sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan şelalede, eşsiz manzara adeta görsel şölen sunuyor. Salgın öncesi ve diğer yıllara göre şelalenin suyunda belirgin bir berraklık kendini gösterirken, yine şelaleyi saran bitki örtüsünde de renk iyileşmesi göze çarpıyor.
Şelalenin falezlerden akıp denizle buluştuğu kısım olan Lara bölgesi de ziyarete kapalı bulunuyor. Birçok yerli ve yabancı turistin fotoğraf çekinmek için geldiği alandaki manzaraysa adeta huzur veriyor.
Yılda 700 bin ziyaretçi ağırlıyordu
Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, salgın öncesinde Düden Şelalesi'nde ciddi bir sirkülasyon olduğunu ifade ederek, yerli ve yabancı turistlerin buraya ilgi duyduğunu kaydetti.