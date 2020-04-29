Mesut Özil'den indirim resti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıkarken “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.

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Geçtiğimiz sezonlardan bu yana her transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'in yüzde 30'luk indirim teklifine yanaşmayan yıldız futbolcu, İngilizler'e rest çekti.

"O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynardım"

Arsenal'de haftalık 350 bin pound kazanan 31 yaşındaki futbolcu, menajerine bu konuda net konuştu: "O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynardım."

Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor

Arsenal'in indirim teklifine yanaşmayan Türk asıllı Alman futbolcu, gelecek sezon bitecek sözleşmesini uzatma şansını da ortadan kaldırdı. İngiliz ekibiyle mukavelesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun, Arsenal'de kazandığı paranın çok altında bir ücrete imza atacağı iddia edildi.

Bu sezon Arsenal'da 23 resmi maçta oynayan Mesut Özil, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.