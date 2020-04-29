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Koronayı atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson göreve başladığı gün baba oldu!

Koronavirüs tedavisini tamamladıktan sonra göreve yeniden başlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson aynı gün baba oldu. Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds'ın bebeği dünyaya geldi.

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Yeni tip koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson nişanlısı Carrie Symonds’ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı.  bebeğin doğumunun Jonhson'ın korona tedavisinin ardından göreve başladığı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Cinsiyeti erkek

Koronavirüs tedavisinin ardından bu hafta başında göreve dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yakın zamanda nişanlandığı sevgilisi Carrie Symonds’ın bebekleri dünyaya geldi. Çift, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

Başkent Londra'da doğum yapan anneyle ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Johnson'ın ardından Symonds’da da koronavirüs semptomları görülmüş, ancak hızlı bir şekilde iyileşmişti. 

Şubat ayı demişlerdi

Johnson'ın göreve geldiği temmuz ayından beri başbakanlık konutunda birlikte yaşayan çift, şubat ayında bebek beklediklerini duyurmuşlardı.  

Kaç çocuğu olduğuna dair sorulara ısrarla yanıt vermekten kaçınan Boris Johnson, daha önce Marina Wheeler ile evliydi. 2018 yılında boşanan çiftin birlikte dört çocuğu bulunuyor.

Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds

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