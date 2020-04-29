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Ahmet Karakeçi intiharı notu şok etti! Ahmet Karakeçi kimdir?

İSTANBUL Aksaray'daki üst geçide kendini asarak intihar eden Ahmet Karakeçi yazdığı not ile şok etti. Peki intihar eden Ahmet Karakeçi kimdir, ne iş yapıyor?

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Ahmet Karakeçi bıraktığı notun ardından intihar etmiş ve gündeme oturmuştu. İstanbul Aksaray'daki bir üst geçide kendini asarak intihar eden Ahmet Karakeçi'nin hayatı merak konusu oldu. Benı umutsuzluk öldürdü diyen Ahmet Karakeçi hakkında çok fazla bir bilgi bulunmuyor.

 İstanbul Aksaray'daki üst geçide kendini asan vatandaş, arkasında not bıraktı. 

Ekonomik durumu kötü olan ve son günlerde büyük sıkıntı çektiği belirtilen Ahmet Karakeçi adlı vatandaşın bıraktığı notta, “Korona virüs öldürmedi beni ama sahipsizlik, çaresizlik, umutsuzluk öldürdü” yazdığı görüldü.  

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