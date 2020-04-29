Meireles'ten Fenerbahçe itirafı: Zevk almıyordum

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Raul Meireles, "Fenerbahçe'deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum.” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de 2012-2016 yılları arasında forma giyen eski futbolcu Raul Meireles, Porto’nun televizyon kanalına verdiği röportajda sarı lacivertli kulüpte geçirdiği sürede futboldan keyif almadığını dile getirdi.

''Kalkıp idmana gitmek istemiyordum”

Meireles o anlarını şu sözlerle dile getirdi: “Fenerbahçe’deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum”





“Eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söylemeye başladım''

Portekizli futbolcu şöyle devam etti: “Eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söylemeye başladım ve sonra da sakatlıklarım başladı, veda ettim.”