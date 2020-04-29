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Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz olacak

Yeni tip coronavirüs salgını ile gecesini gündüzüne katan kahraman sağlık çalışanlarımıza anlamlı bir destek de kuaförlerden geldi. Kuaförler Derneği’ne üye işletmeler salonların açıldığı tarihten itibaren 1 ay boyunca tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecekler.

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Kuaförler, pandemi sürecinde fedekarca mücadele eden sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz olacak.. Açıklama Kuaförler Derneği'den geldi. 

Sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz kuaför hizmeti 

Kuaförler Derneği, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için üye salonların açıldığı tarihten itibaren 1 ay boyunca tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecekler.

Başlatılan teşekkür kampanyası tüm Türkiye’deki kuaförlerden destek buldu ve binlerce kuaför kampanyaya dahil olduğu öğrenildi.

Sağlık personeli kimliğini göstermesi yeterli olacak

Ücretsiz olacak hizmetlerden faydalanabilmek için; hizmet almak istediği salondan randevu alarak sağlık personeli kimliğini gösteren sağlık çalışanlarına saç kesimi ve bakımı hizmeti ücretsiz olarak verileceğini belirten Kuaförler Derneği Başkanı Mahmut Ebil, “Dünyada farklı ülkelerde kutlanan 30 Nisan Kuaförler Günü’nü geçtiğimiz yıldan bu yana ülkemizde de kutlamaya başladık. Bu anlamlı kampanyayı da mesleğimiz için anlamlı bir gün olan 30 Nisan Kuaförler Gününde duyurmak ve başlatmak istedik. Salonlarımızın açılmasından sonra, mesleki kartını beyan ederek randevu alan tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğiz” dedi. 

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