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Başbakan Ersin Tatar Kıbrıs'ta koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ülkede koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını duyurdu.

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Salgın ile ilgili açıklama yapan Başbakan Tatar, "Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" dedi.

''Rehavete kapılmadan mücadeleye devam etmeliyiz'' 

Öte yandan, Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeye atıf yapan Tatar, "Salgının ülkemizde görüldüğü 9 Mart 2020 tarihinden itibaren yapmış oldukları matematik modellemelerle salgını izleyen bilim insanlarımızdan almış olduğum bilgi doğrultusunda dün itibarıyla ülkemizde R0 değerinin birin altına düştüğü ve salgının kontrol altına alındığı yönündedir. Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

11 gündür vaka görülmedi 

Öte yandan, dün KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip  koronavirüs  (Kovid-19) vakası görülmediğini açıklamıştı.

KKTC'de son durum 

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

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