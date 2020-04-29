YKS 2020 ne zaman YKS sınavı tarihi değişti mi erken mi olacak?

Türkiye'yi saran koronavirüs salgının ardından 2020 YKS yani üniversite sınavı tarihi ertelenmişti. 2020 yılında sınav takvimine göre 20-21 Haziran'da yapılması planlanan YKS sınavı 25-26 Temmuz'a yapılacağı duyurulmuştu. Şimdi ise YÖK tarafından YKS sınavının öne alınacağı yanı haziran ayında yapılacağı konuşuluyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle dekteye uğrayan sınavların bir çoğu iptal edilmiş ya da ileri bir tarihe ertelenmişti. İleri tarihe ertelenen sınavlardan biri de YKS yani üniversite sınavı oldu. YÖK normal takvime göre sınavın 20-21 Haziran yerine 25-26 Temmuz'da Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu. Şimdi ise koronavirüs vakalarının giderek azalması ve mayıs ayı itibariyle şartların yavaş yavaş normal dönmesiyle birlikte YKS sınavının öne alınacağı konuşuluyor. Peki YKS sınavı 2020 yılında 20-21 Haziran'da yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama bekleniyor.

2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak: Tüm ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda 20 – 21 Haziran tarihlerinde yapılması beklenen YKS sınavı ertelenmişti. Başta YKS sınavı olmak üzere YDS, ALES, KPSS ve daha birçok sınav daha ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kaldı. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan son resmi açıklamalara göre 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tarihi belli oldu. YÖK tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 YKS Sınavı 25 – 26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

2020 YKS sınavı öne mi çekiliyor: Koronavirüs salgınının etkisi giderek kaybetmesinin ardından YKS sınavının YÖK tarafından yeniden 20-21 Haziran'a alınması gündemde. Resmi açıklamanın YÖK tarafından yapılması bekleniyor.

2020 YKS sınav konuları neler: Korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmiş sınavlar ertelenmişti. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre öğrencilerin mağdur olmaması için bu yıl sınavda farklı müfredat uygulanacak. Yeni uygulamaya göre öğrenciler 12. Sınıf derslerinin ikinci dönem konularından muaf sayılacak. Son düzenlemeye göre öğrenciler 2020 YKS Sınavında 9-10-11 ve 12.sınıfın birinci döneminden sorumlu olacaklar.