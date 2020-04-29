Ferdi Kadıoğlu'nun transfer borcu 11 ay sonra ödendi

Fenerbahçe, Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun 750 bin avroluk parasını ödedi.

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu transferi nedeniyle FIFA'lık olduğu NEC Nijmegen'e tüm borcunu ödedi. Hollanda basınına açıklamalarda bulunan NEC Nijmegen Genel Menajeri Wilco van Schaik, sarı-lacivertli kulübün 700 bin euroluk son taksiti de hesaba yatırdıklarını açıkladı.

"Çok rahatladık"

Van Schaik, "Finans memuru Rifki Holla ile konuşurken, bir anda bana 'ekrana bak' dedi. Baktığımda hesaba yatan miktarı gördüm. Fenerbahçe'nin parayı ödemesinden dolayı çok memnun olduk ve rahatladık. Bize paranın nisan ayının sonuna doğru yatacağını söylemişlerdi ve sözlerinde durdular" dedi.

''NEC için şimdi bu dönem kapandı"

Son taksiti almak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Hollandalı yönetici, "Transferin üzerinden tam 11 ay geçmişti. Nihayet sonuçlandı. Profesyonel Futbol Organizasyonları (FBO) da minnettarız. Bizimle çalıştılar. NEC için şimdi bu dönem kapandı" diye konuştu.

FIFA'ya şikayet edilmişti

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yılında 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katarken, son taksiti ödemediği için NEC Nijmegen Kulübü tarafından FIFA'ya şikayet edilmişti.