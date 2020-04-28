Kim Joung-un öldü, işte tabutu! Ortalığı fena karıştıran görüntü
Dünya koronavirüs kadar Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'un ölüp ölmediğini de tartışıyor. Sosyal medyaya düşen bir görüntünün "Kim'in tabutuna ait olduğu" iddia edildi. Kuzey Kore lideri Kim öldü mü? O tabut Kim'e mi ait?
Dünya Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'un ölüp ölmediğini tartışırken, Japonya televizyonunda yayınlanan görüntüler ortalığı karıştı. Görüntülerde Kim Joung-un'a ait olduğu iddia edilen tabut görüntüleri yer aldı. Öte yandan İngiliz medyası Kim Jong-un’un hayatına kaybettiğine ilişkin iddiaların ardından, başkent Pyongyang’da Kim İl-sung Meydanı’nda yapılacağı öne sürülen cenazede yapılacak geçiş töreni için geçici yapıların inşa edildiğini duyurdu uydu fotoğrafları yayınladı.
Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti. Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.
Şimdi de Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.