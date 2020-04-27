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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözleri tartışma yarattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellik ve eşcinsellerle ilgili sözleri tartışma yarattı. Ankara Barosu ve İnsan Hakları Derneği, o sözler için suç duyurusunda bulunacaklarını açıklarken Erbaş'a sosyal medyadan destek geldi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ve eşcinsellikle ilgili sözleri gündeme oturdu. Prof. Dr. Ali Erbaş'a ilk tepki Ankara Barosu'ndan gelmişti. Baro, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ramazan'ın ilk cuması eşcinsellerle ilgili "hastalığı beraberinde getirdiği ve nesli çürüttüğüne" yönelik hutbedeki sözleri için "toplumun bir kesimini aşağılayarak hedef gösterdiğini" ileri sürmüştü.

"Şeytani bir meydan okuma"

İnsan Hakları Ankara Şubesi'nin benzer açıklamasının ardından Ali Erbaş'a toplumun çeşitli kesimlerinden destek mesajları geldi. Türkiye Düşünce Platformu, Ankara Barosu ve İHD'nin suç duyurusunu "şeytani bir meydan okuma" olarak değerlendirirken, tartışmaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dahil oldu.

Allah'ın hükmüne dil uzatanlar
 İbrahim Kalın, söz konusu etiketi kullanarak yaptığı açıklamada, "Zamanı ve mekanı yaratan Allah’ın hükmüne dil uzatanlar bu dünyada da ahirette de hüsrandadır. İlahi hükmü dile getiren Ali Erbaş yalnız değildir" ifadesini kullandı.


Fahrettin Altun ise Twitter paylaşımında,"Ali Erbaş hocaya münasebetsizce saldıranların keyiflerine göre sorgulanacak kaideler değildir" sözlerini sarf etti.

ALİ ERBAŞ EŞCİNSELLİKLE İLGİLİ NE DEDİ?

Ramazan ayının ilk cuma hutbesini internet üzerinden veren Ali Erbaş şunları söyledi: -Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.

Twitter'da ilk sıraya yükseldi

#AliErbasyanlızdeğildir etiketi sosyal medyada ilk sıraya yükselirken Ali Erbaş'ın sözlerinin kendine ait değil Kur'an-ı Kerim'in hükmü olduğu belirtildi.

İşte Ali Erbaş için atılan tweetlerden bazıları;

Hilal Kaplan/ Gazeteci

- Diyânet İşleri Başkanı, eşcinselliğin büyük günahlardan olduğunu söylemiş. Bir kısım eşcinsel destekçisi de suç duyurusunda bulunmuş. Ya siz gerizekâlı mısınız? Ne diyecekti acaba? Sizin her yıl değişen ahmak ölçülerinize mi uyacağız? Başka kapıya!

Eyüp Eroğlu/ Tokat Belediye Başkanı

"İslâm, kadın ve erkeğin kendi fıtratına uygun bir şekilde yaşamasını ister.” Allah’ın emrini ve İslamın hükümünü söyleyen Diyanet işleri başkanımız yalnız değildir.

Ali Kemal TATLIBAL/ Hava-İş Genel Başkanı

"İslam neyi haram kaldıysa onda kötülük ve insana zarar vardır .“ diyerek insanları uyaran #AliErbasyanlızdeğildir

Abdurrahman Uzun/ Gazeteci

Hiç kimse kusura bakmasın Eşcinsellik ve zina külliyen haramdır Allah'ın yasakladığı bu davranışları normalmiş gibi gösteren topluluklar ziyandadır. Şimdi doğruyu haykıramayacaksak ne zaman haykıracağız? Hutbede tüm müslümanların sesi olan Diyanet Reisi #AliErbasyanlızdeğildir

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