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Açlık sınırı 2 bin 374 liraya yükseldi! Türk-İş açıkladı

Türk-İş, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 345 liradan 2 bin 374 liraya yükseldiğini açıkladı.

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Türk-İş, nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 374 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 732 lira olarak belirlendi.

Sınır 2 bin 345 liraydı

Mart ayında açlık sınırı 2 bin 345 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 639 lira düzeyindeydi. 

Gıda fiyatları da arttı

Türk-İş, nisan ayında gıda fiyatlarının aylık bazda yüzde 1.23; yıllık bazda ise yüzde 12.68 arttığını duyurdu.

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