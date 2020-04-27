HABER /  YEREL

Antalya'da eşini ve baldızını bıçaklayan şahıs teslim oldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eşi Zekiye Y. ile tartışan Celal Y., tartışmanın büyümesi sonucu hem eşini hem de o esnada evde bulunan baldızını bıçakladıktan sonra polise teslim oldu.

Abone ol

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4514 Sokak'ta yaşayan Celal Y. eşi ile kendilerini ayırmaya çalıştığını iddia ettiği baldızı Özge G. ve karısı Zekiye Y.'yi bıçakladıktan sonra polise teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Zekiye Y. ile Özge G'yi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Özge G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail Meclisi'nde bir vekilin Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesi tartışma yarattı
Araç sahipleri dikkat! Benzine bu kez indirim geliyor
Yunan medyasından Türk amiral Cihat Yaycı'ya ölüm tehditleri
'Ferrarisi var 1000 lira korona yardımına başvurdu' denilmişti! İşin aslı bambaşka çıktı
Netanyahu'nun derdine bakın! İlhak kararını ABD'nin onaylayacağından eminim
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 100 milyon dolarlık koronavirüs kredisi
ÖNCEKİ HABERLER
Ruhsar Pekcan'dan Türk şoförlerini ilgilendiren önemli karar!
Sinop'ta küçük ibrahim'i arama çalışmaları sürüyor kemik parçaları bulundu
1 Mayıs tatil mi 1 Mayıs hangi güne denk geliyor 2020 takvimi
CHP lideri Kılıçdaroğlu bilişimcilerle görüştü: Bunu artık kabul edemeyiz
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Ramazan'da artan pideler nasıl değerlendirilir?
Yorumlar