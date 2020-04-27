Antalya'da eşini ve baldızını bıçaklayan şahıs teslim oldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eşi Zekiye Y. ile tartışan Celal Y., tartışmanın büyümesi sonucu hem eşini hem de o esnada evde bulunan baldızını bıçakladıktan sonra polise teslim oldu.

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4514 Sokak'ta yaşayan Celal Y. eşi ile kendilerini ayırmaya çalıştığını iddia ettiği baldızı Özge G. ve karısı Zekiye Y.'yi bıçakladıktan sonra polise teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Zekiye Y. ile Özge G'yi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Özge G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.