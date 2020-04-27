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Falcao kaçacak! İki takımdan birisine gidecek

Galatasaraylı Radamel Falcao, sözleşmesindeki tek taraflı fesih hakkını kullanarak, eski takımı River Plate'e ya da ülkesinin takımlarından Millonarios'a transfer olacak.

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Galatasaray'da gözler teknik heyet ve futbolcularla yapılan indirim görüşmelerinde. Avrupa ülkelerinde birçok takım bu konuda düzenleme yaptı. Ancak Türkiye'de henüz net bir adım atılmış değil.

Kulislere sızan haberler ise pazarlıkların oldukça çetin bir şekilde devam ettiği yönünde. Galatasaray'ı en çok zorlayan isimse 7 milyon euro'nun üzerinde kazanan Radamel Falcao. 

İki takımdan birisine gidecek
İndirim konusuna çok da sıcak bakmayan Kolombiyalı futbolcunun, bu konuda ısrarlı olunması halinde sözleşmesindeki tek taraflı fesih hakkını kullanarak, eski takımı River Plate'e ya da ülkesinin takımlarından Millonarios'a transfer olacağı bildirildi. Ayrıca bonservisini eline alırsa Al Hilal'in indirim bir yana 12 milyon euro'yu bulan bir yıllık ücret ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

2 aylık limit
Falcao'nun sözleşmesinde yer alan fesih hakkının sadece eski takımı Millonarios'a giderse devreye gireceği belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre oyuncunun ücretinde 2 aylık gecikme olması halinde de fesih hakkı doğuyor.

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