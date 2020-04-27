Quaresma: Geri dönmeyi çok iserim

Kasımpaşa ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Ricardo Quaresma'ya Porto'ya geri dönmeyi ve futbolu orada bırakmak istediğini söyledi.

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Uzun yıllar Beşiktaş forması giydikten sonra sezon ortasında Kasımpaşa'nın yolunu tutan Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım"

Porto'ya dönmeyi çok istediğini ifade eden Portekizli yıldız, ''Kasımpaşa ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ayrılıp ayrılmayacağım henüz netleşmedi, bunu netleştirmek için bir görüşme yapacaktık. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda oturup konuşma şansı bulamadık. Porto, her zaman Porto'dur. Ben sevdiğim kulüpte futbolu bırakmak isterim ancak yapılması gereken birçok şey var. Tüm sorunları tek başıma çözemem. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım." dedi.

"Alex Telles de çok kaliteli bir futbolcu"

Porto'daki oyuncuları değerlendiren Ricardo, ''Porto'da Jesus Corona çok beğendiğim ve hayran olduğum bir oyuncu. Pepe, yaşına rağmen dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Alex Telles de çok kaliteli bir futbolcu. Bu 3 oyuncu, Porto'da beni en çok etkileyen 3 isim." dedi.

''Porto oyuncuları kıskanılıyor''

Porto oyuncularının kıskanıldığını belirten Quaresma, ''Porto formasını giydiğimde, herkese ve her şeye karşı savaşıyor gibi hissediyorum. Portekiz'de, Porto oyuncuları hep dışarıda gibi bakılıyor. İnsanlar kıskanıyor." şeklinde konuştu.