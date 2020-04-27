Ahmet Hakan: Mis gibi Cerrahpaşamız varken ne yapalım Johns Hopkinsinizi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Bizi Türk hekimlerine emanet ediniz' başlığıyla yayınlanan yazısında "Mis gibi Cerrahpaşamız varken ne yapalım biz sizin Baltimore’daki Johns Hopkinsinizi" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Hakan, Türk doktorların koronavirüsle mücadele alanındaki başarısına değindiği yazısında "Sizin olsun Dr. DeBakey’leriniz... İstemeyiz Cleveland’larınızı... Endo klinik, mendo klinik... Aman uzak olsun uzak bizden... Mis gibi Cerrahpaşamız varken ne yapalım biz sizin Baltimore’daki Johns Hopkinsinizi" dedi.

"Valla billa hepimizi Türk hekimlerine emanet edin"

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle: Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünü, şu ana kadar hep Atatürk’ün Türk hekimlerini gaza getirmek için söylediği söz diye düşünmüştük. Hep böyle algılamıştık.

Şu pandemi olayı hepimize gösterdi ki...

- Türk hekimlerinin dünyada eşi benzeri yok!

- Türk hekimlerine gözünü kırpmadan kendini emanet edeceksin!

Biz gördük, dünya gördü...

Anladık, inandık, fark ettik...

Test ettik ve onayladık:

Valla billa hepimizi Türk hekimlerine emanet edin.

Başka tabip istemeyiz.

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