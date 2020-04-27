Burak Yılmaz'ın 'Köpek yediklerinin yanında iyi bir şey sözleri' Çin'i salladı!

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın, ''Köpek, onların yediklerinin yanında iyi bir şey gibi kalıyor.'' sözleri corona virüsünün merkezi olan Çin'de büyük yankı uyandırdı.

Abone ol

2 sene boyunca Çin’de futbol oynayan Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, korona virüsün dünyaya Çin’den yayılmasıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde konuşmuştu.

“Çin’de abuk sabuk şeylerden ziyade çok enteresan şeyler yeniyor.'' diyen Burak, ''Ben bir gün onların pazarına gitmiştim merak ettiğim için. Gördüklerimden sonra şok olmuştum. Ramazan Ayı’nda bunlarla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Hastalıkların olması çok normal. Daha çok hastalık gelir. Orada yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi bir şey gibi kalıyor. Ama onlar da böyle öğrenmiş, alışmış. Kültürleri bu.'' ifadelerini kullanmıştı.

Çin'deki internet siteleri, 2016-17 döneminde Beijing Guoan'da oynadığını hatırlattıkları futbolcunun o dönemki resimleriyle birlikte manşetten verdikleri haberlerinde, bu konuşmaları okuyucularına aktardılar.

''Çin hakkında kötü şeyler söyledi"

Çin'in Sina internet sitesi, Burak Yılmaz'ın sarf ettiği sözleri "Beijing Guoan'ın eski oyuncusu, Çinliler'in yemekte sınırı olmadığını söyledi", Sohu internet sitesi ise "Beijing Guoan'ın eski futbolcusu Çin hakkında kötü şeyler söyledi" satırlarını başlıklarında kullandılar.

''Gördükleri karşısında şok olmuş"

South China Morning Post gazetesinde haber, "Burak Yılmaz, Çin pazarlarında gördükleri karşısında şok olmuş" başlığıyla yayınlandı.

Burak'ın sözleri kızdırdı

Haberde, Yılmaz'ın sözlerinin Çin'deki Sina Sports portalında pazar günü en çok okunan haberlerden olduğu ve buna yapılan okuyucu yorumlarında bu sözler nedeniyle eleştirildiği bilgisi verildi.