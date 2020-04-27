Gül, Davutoğlu, Babacan, Akşener, Karamollaoğlu' na lakap taktı! Kemalistlere 'enayi' dedi

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan çok tartışılacak yazı. Ardıç, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na lakap takıp, bu siyasilerden umut bekleyen Kemalistlere 'enayiler' dedi.

Abone ol

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 'İslamcı Kemalistler' dediği grubun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'na umut bağladığını belirtip ortalığı fena halde karıştıracak ifadelerle bir yazı kaleme aldı.

İçlerinde dangalak olanları yok değil ama!

Kemalistlerin aymazlık içinde olduğunu savunan Engin Ardıç, "Gerçi içlerinde Atatürk'ün mezarından kalkmasını ve yeniden Samsun'a çıkmasını bekleyecek kadar dangalak olanları da yok değil ama, Kemalistler esas olarak 'Tayyip Erdoğan'a küsmüş olan İslamcılar'dan' medet umuyorlar" dedi.

Ardıç ardından da 'İslamcı Kemalistler'in umut beklediğini savunduğu siyasetçilere lakaplar taktı.İşte tepki çekecek o cümleler:

"Nankör", "ABD ve IMF mutemedi", "Siyasi aksesuar", "Temel Reis"

"- Osmanlı hayalleri kuran ve "Davutoğlu Ahmet Paşa" sıfatıyla Suriye'yi ele geçirme düşleriyle yaşayan bir nankör...

- Eski "umur ve ikbal devrinin" tadı damağında kalmış, bunun özlemi içinde bir Abdullah Gül, daha doğrusu Hayrünnisa Gül...

- Tıpkı Kemal Derviş gibi Amerika'nın ve IMF'nin "mutemet adamı" bir Ali Babacan...

- Rengi tam olarak bilinemeyen "siyasi aksesuar" bir Akşener...

- Programa ilaveten, 65 üstü de değil 85 üstü cami cemaatinin lideri Temel Reis..."

Faşist gazetenin reklamına kanmayın enayiler!

'Kürt ayrılıkçılarla Kemalistler arasında ittifak olduğunu' ve 'cephede FETÖ'nün de yer aldığını' iddia eden Engin Ardıç, "Birçok Kemalist, bu geniş cephe dümeniyle Tayyip Erdoğan'ı devirebilirlerse, FETÖ'nün ve Kürt ayrılıkçılarının iktidarı onlara bırakacağını sanıyor. (...) Fetullah gelirse önce sizi yok eder. (...) Faşist gazetenin çok bilinçli olarak yaptığı Gül, Babacan, Davutoğlu, Akşener ve hatta Karamollaoğlu reklamına kanmayın enayiler."