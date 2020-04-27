Evden çalışma yöntemi artık hayatımızın tam merkezinde

Uluslararası şirketlerin yaygın olarak kullandığı evden çalışma yöntemi, korona virüsün dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte tüm dünyanın gündemine geldi.

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Evden çalışma yöntemini hiç kullanmayan veya çok nadiren kullanan yerli şirketler de bu yöntemi uygulamaya başladı. Günümüzde sahip olduğumuz teknoloji ofiste olmadan da çalışmayı birçok sektör açısından mümkün kılıyor. Ancak bu yöntemin olmazsa olmaz bazı kuralları var. Çünkü her şeyden önce ofisteki performansı ev ortamına da taşımanız gerekiyor. Şimdi hem çalışanlar hem de işverenlerin dikkat etmesi gereken o kaidelere bir göz atalım...

Rutinden şaşmayın

"Rutinden şaşmayın" kaidesi bir klişe gibi görünse de şunu unutmamak lazım: Klişeler değerlidir çünkü önemli oldukları için klişe olmuşlardır. İşinizle ilgili günlük rutininiz olan şeylerden ödün vermezseniz başarılı olma ihtimaliniz artar. Ayrıca çalışma arkadaşlarınızla iletişimi sağlamak için kullanacağınız video sohbetlerinde de gayet motive ve işine konsantre olmuş bir imaj çizersiniz.

Kıyafetlerinize önem verin

Motivasyonunuzu yüksek tutmak için işe gidecekmiş gibi hazırlık yapabilirsiniz. Günlük kıyafetlerinize önem vermeniz hem sizin için hem de aileniz için ayrı bir motivasyon kaynağı...

Yatak odanızda çalışmayın

Zihninizde o günü ofiste olduğunuz herhangi bir günden farklı değilmiş gibi konumlandırmanız gerekiyor. Bunu başarabilmek için en ciddi engel hemen yanı başınızda duran yatağınız olacaktır. Eğer yalnız yaşamıyorsanız ev halkı da sizin mesai saatleri içinde olduğunuzu bilmeli. Hem kendinizin hem de iş ortaklarınızın motivasyon kaybı yaşamaması için küçük ama önemli bir detay. Böylece çalışma arkadaşlarınızla daha verimli ve sağlıklı bir iletişim sürdürmeniz mümkün olur.