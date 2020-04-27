Akdeniz ittifakı genişliyor! Sırada Azerbaycan Gürcistan'dan sonra Lübnan var

Türk donanmasının Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri Kovid-19 pandemisine rağmen aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı’nın uluslararası tatbikata dönüştüğünü 23 Nisan’da ilan etmişti. İlk katılımcı Pakistan ve Ürdün oldu. Şimdi Azerbaycan, Cezayir, Gürcistan, Libya, Lübnan ve Tunus’un dahil olması bekleniyor.

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Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı’nın Pakistan ve Ürdün’ün katılımıyla uluslararası bir harekat haline geldiğini, Ulusal Egemenliğin 100. yılının kutlandığı 23 Nisan’da resmen duyurdu. 2006’dan bu yana milli imkanlarla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekatı’nın diğer katılımcılarının Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Gürcistan, Libya, Lübnan, ve Tunus olması bekleniyor. Söz konusu ülkelerle çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Yeni ülkeler katılacak

Akdeniz Kalkanı Harekatı’na diğer yabancı deniz kuvvetleri bağlısı personel ve gemilerin de katılımına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Pakistan ve Ürdün’den sonra Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Gürcistan, Libya, Lübnan ve Tunus’un da harekatın uluslararası katılımcıları arasına girmeleri bekleniyor. Bu ülkelerle, yoğun çalışmalar yürütülüyor. Konunun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, geçtiğimiz salı günü Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de gündeme geldiği belirtildi.

Görüşmeler iki yıl önce başladı

Türkiye’nin Akdeniz Kalkanı Harekatı’nın uluslararası yapıya kavuşturulması maksadıyla Akdeniz’de kıyısı bulunan yahut Akdeniz üzerinden ticaret, enerji nakil hatları kullanan 9 ülkeyle görüşmeleri 2 yıl önce başlatılmıştı. Harekatın uluslararası katılımcılarının, harekata bilgi paylaşımı ve diğer desteklerle katkı sağlaması bekleniyor. Daha önce de Karadeniz Uyumu Harekatı uluslararası hale getirilmişti. Son dönemde ısınan Akdeniz için de uluslararası bir Akdeniz Kalkanı Harekatının, bölgesel huzura önemli katkı sunması bekleniyor.

Akdeniz’in vazgeçilmezi

Akdeniz Kalkanı Harekatı, Doğu Akdeniz’de deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra ediliyor. Harekata; Aksaz, Mersin ve Gazimagosa Limanlarına istinaden fırkateyn, korvet, hücumbot, karakol gemileri, denizaltılar ile insansız hava araçları ve deniz karakol uçakları iştirak ediyor. Akdeniz Kalkanı Harekatı ile Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerin korunması noktasında önemli faaliyetler icra ediliyor, oldubittilere geçit verilmiyor, izinsiz diğer faaliyetler ise engelleniyor. Akdeniz Kalkanı Harekatı ile bölgedeki gemilere ait bilgilerin yüzde 70’e yakını Türk Deniz Kuvvetleri tarafından NATO makamlarına aktarılıyor.