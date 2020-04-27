Trump ve Macron anlaştı! DSÖ yapısında reform yapılacak

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron DSÖ'nün yapısında reform yapılması konusunda anlaştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda koronavirüs salgınına karşı mücadele hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Konulardan biri dünya sağlık örgütü'ydü

Geçtiğimiz günlerde Trump, ABD tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağlanan fonu durdurduğunu açıklamıştı.İkili görüşmede de DSÖ'nün yapısında reform yapma kararı çıktı.Konu hakkında açıklamayı Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptı.

Deere konuyla ilgili açıklamasında, telefonda görüşen iki liderin koronavirüs salgını ile mücadelenin yanı sıra küresel ekonominin ve iş yerlerinin yeniden açılmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirtti.

DSÖ Yapısında reform için mutabık kalındı

Deere, "İki lider Birleşmiş Milletlerin (BM) salgınla mücadelesini değerlendirmek üzere en yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ile toplantı yapmayı umut ettiklerini dile getirdi. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yapısında reform yapılması konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.