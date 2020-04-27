Adalara kontrollü giriş çıkış başladı

Koronavirüs önemleri kapsamında kaymakamlık tarafından adalara giriş ve çıkış kısıtlaması getirileceği duyurulmasının ardından, bugünden itibaren polis ekipleri eşliğinde izin belgesi kontrolleri başladı.

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Korona virüs önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı’ndan adalara giriş ve çıkışla ilgili açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamayla birlikte 26 Nisan’dan itibaren adalara giriş ve çıkışları korona virüs nedeniyle kısıtlama yapıldığını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yapılan açıklama ve kısıtlama sonrası ise adalar giriş ve çıkışları bugünden itibaren polis ekipleri eşliğinde izin belgesi olup olmadığını kontrol ederek uygulamaları başladı.

Adalara gitmek için yola çıkan bir vatandaş ise,” Devletimizin ve sağlık bakanlığımızın bize ön görmüş olduğu bütün şartlara kurallara uyuyoruz sosyal mesafeye de uyuyoruz” diye konuştu.