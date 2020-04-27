Dolar haftaya bakın nasıl başladı! Piyasalarda korona etkisi

Dolar, yeni haftanın ilk işlem günü 27 Nisan 2020 sabahında 6,9752 liradan işlem görüyor. Koronavirüsle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Dolarda dün gece düşük hacimli piyasada sert bir dalgalanma yaşandı. Dolar/TL 7.02'ye yükseldikten sonra 6.96 seviyesine geriledi.

Koronavirüs etkisi

Yeni haftada koronavirüsle ilgili gelişmeler takip ediliyor. Özellikle artık piyasaların ne zaman açılacağına dair işaretler piyasanın yönünü belirliyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri yavaş yavaş koronavirüs tedbirlerini rahatlatmaya başladı. Bu kararlarda yeni vaka sayısındaki düşüş etkili oluyor.

Petrol fiyatları

Bunun yanında bir diğer belirsizlik unsuru olan petrol fiyatları geçen hafta itibarıyla yeniden yükselişe geçti ve böylece petrol üreticisi ülkeler ve petrol şirketlerine yönelik endişeler şimdilik azalmış durumda.

FED alımları

Bu gelişmekte olan ülke para birimleri için iyi haber. Ancak buna karşılık Fed mart sonunda 75 milyar doları bulan günlük tahvil alımlarını geçen hafta 15 milyara kadar düşürdü. Fed'in 'genişlemeyi' yavaşlatması doları destekliyor.

Altın fiyatları

Çeyrek altın: 626 Lira - Yarım altın: bin 252 Lira

Gram altın: 385,80 Lira - Cumhuriyet altın: 2 bin 562 lira