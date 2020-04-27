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Netanyahu'nun derdine bakın! İlhak kararını ABD'nin onaylayacağından eminim

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ürdün Vadisi'nde İsrail'in hakimiyetini tanıyacağı taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Netanyahu, "Birkaç ay sonra bu taahhüt onurlandırılacak." dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, San Remo Konferansının 100. yıl dönümü dolayısıyla ABD'de düzenlenen programa gönderdiği görüntülü mesajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakına" onay vereceğinden emin olduğunu söyledi.

İsrail'in ilhak adımı
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak" planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Trump'ın 'barış planında' İsrail'in Yahuda ve Samira'nın tamamındaki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) haklarını tanındı.

Birkaç ay sonra taahhüt onurlandırılacak
Başkan Trump (Batı Şeria'daki) Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nde İsrail'in hakimiyetini tanıyacağı taahhüdünde bulundu. Birkaç ay sonra bu taahhüdün onurlandırılacağından şüphem yok." ifadesini kullandı.

Sözde barış planı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Ürdün Vadisi'nin ilhakını vadetti
Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu. ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

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