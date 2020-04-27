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Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 100 milyon dolarlık koronavirüs kredisi

Dünya Bankası koronavirüs salgınının sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.

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Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Dünya Bankası Acil COVID-19 Sağlık Projesi için Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanacak 100 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı. Proje Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonunun bir parçasını oluşturmaktadır” denildi.

Kredi 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10.5 yıllık bir vadeye sahip. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, “Bu finansman Türkiye‘nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek corona virüsü salgınının potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir” dedi.

Dünya Bankası önümüzdeki dönemde korona virüsünün etkisini azaltmak adına 160 milyar dolar düzeyinde bir finansal destek sağlamayı hedefliyor.

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