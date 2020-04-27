Süper Lig'in durumu ne zaman belli olacak? Ateş Kara tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Süper Lig'in kaderi ve gündemdeki birçok konuyla ilgili konuştu.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, Süper Lig'i de durdurmuştu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise, Süper Lig'in ne zaman başlayabileceği ile ilgili Fanatik'e açıklamalar yaptı.

Kara, "İyileşen sayımız, artık yeni tanı koyduğumuz vaka sayısını geçti. Bu iyiye işaret. Şu anda geldiğimiz nokta, pik noktası yani tepe noktası dediğimiz yere ya geldiğimizin ya da o noktada olduğumuzun göstergesidir." dedi.

''7-10 günlük süreye ihtiyacımız var''

"Bundan sonra azalmanın ne hızda gideceğini bilmiyoruz" diyen Kara, "Liglerin yeniden başlaması için önümüzdeki 7-10 günlük süreç bize fikir verecek. Sonrasında bölgesel verilere bakıp rahatlama işlemleri başlayacaktır. Ama liglerin açılıp oynanması konusunda karar vermemiz ve kesin bir şey söylemek için 7-10 günlük süreye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

''Seyircisiz oynanacaksa kimse olmayacak''

"Stada gidilecekse bazı şartları sağlamalıyız" diyen Ateş Kara, "Evet, futbolcuları korumalıyız. Ama sonra seyircileri de korumamız lazım. Ya seyircisiz oynanacaksa kimse olmayacak. Futbolcular hariç, teknik direktör, teknik ekibi, malzemeci, sağlık ekibi ve masör dışında kimse olmayacak. Yönetici dahi gelmeyecek" diye konuştu.

"Tek bir şehirde oynamak ideal olandır''

Maçların tek şehirde, seyircisiz olarak devam etmesinin uygun olacağını vurgulayan Kara, "Tek bir şehirde oynamak ideal olandır. Ama hangi şehir olacağına bakmak için insan hareketliliğini görmek lazım. Bir takım, bir otelde kalacak ve minimum temas sağlayacak. Yani o kişiler bir adaya bırakılmış gibi bir yaşam sürecek.'' dedi.

''Sporcular kimseyle görüşmeyip izole kalmalı''

''Mesela bir varsayım üzerinden konuşalım.'' diyen Kara, ''Ligler, 14 Şubat'ta başlarsa testler 1 Şubat'ta yapılmalı ve sporcular kimseyle görüşmeyip izole kalmalı. Böyle olunca da son 14 gün içerisinde virüsü almış olamazlar. Futbol maçını oynarlar, 3 gün sonra yine testlerini yaparız. Ama yine hepsi kapalı kalacak. Bir takım, bir otelde kalacak, bir futbolcu sadece bir odada kalacak. O grup yemekte bir araya gelebilir ama o yemeğe otelin personeli dahi gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Övünmek gibi olmazsa Galatasaraylıyım''

Galatasaraylı olduğunu ifade eden Ateş Kara, "Övünmek gibi olmazsa Galatasaraylıyım. Tabii ki herkes gibi futbolu özledim. Salgından sonra elbette bir maça gitmek isterim. Ama düşünsenize biz 23 Nisan gibi dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir bayramı bile evimizde kutladık. O nedenle şimdilik bunlara katlanmamız gerekiyor." dedi.