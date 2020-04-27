'Ferrarisi var 1000 lira korona yardımına başvurdu' denilmişti! İşin aslı bambaşka çıktı

SAMSUN'da 1.5 milyon liralık Ferrari'ye binen Yunus Emre Çelik'in, devletin dağıttığı 1000 liralık koronavirüs yardımına başvurduğu iddiası çok konuşulmuştu. Samsun'da Ferrari sahibi olan Yunus Emre Çelik ortaya çıktı ve "o kişi ben değilim" dedi.

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Samsun’da bir Ferrari sahibi, hükümetin koronavirüs dolayısıyla açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin TL alabilmek için İlkadım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurdu. Olayın haber olmasının ardından gözler Samsun’daki Ferrari sahiplerine çevrildi. 1000 lira için başvuran kişinin Samsun'lu işadamı Vahap Çelik'in oğlu Yunus Emre Çelik olduğu iddiası ortaya atıldı.

O kişiyle araçlarımız farklı model

Samsun’daki Ferrari sahiplerinden birisi olan Citymall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik, o kişinin kendisi olmadığını, benzerlikten dolayı mağdur olduğunu açıkladı. Olaydan sonra telefonlarının susmadığını söyleyen Çelik, söz konusu yardıma başvuran kişinin aracı ile kendi aracının farklı modellerde olduğunu kaydetti.

'Telefonlara cevap vermekten yoruldum'

Çelik, ”Telefonlara cevap vermekten yoruldum. O kişi ben değilim. Benzerlikten dolayı mağdur oldum. Bizim böyle bir talebimiz olmadı. Bu olayın Samsun’da yaşanmasından büyük üzüntü duydum. Şehrimizin isminin böyle konularla gündeme gelmesi doğru değil” diye konuştu.

'Ona yardım etmeye hazırız'

Yunus Emre Çelik açıklamasını şöyle tamamladı: ”Dünyanın bin bir türlü hali var. Belki de bu vatandaşımız gerçekten ihtiyaç sahibidir. Eğer yanlış anlaşılmazsa, bu kişi gerçekten ihtiyaç sahibi ise biz de kurum olarak kendisine yardım etmeye hazırız.”