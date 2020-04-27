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Garry Rodrigues: Dönmüyorum

Arap basınına göre Fenerbahçeli Garry Rodrigues, kulübüne geri dönmek istemiyor.

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Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad Cidde’den transfer ettiği Garry Rodrigues, kariyeri hakkında son kararını verdi.

Arap basınına göre 29 yaşındaki oyuncu kulübüne geri dönmek istemiyor. Sarı-Lacivertliler’in 2 yıl için senelik 2 milyon Euro üzerinden kiraladığı Rodrigues’in, kulübüyle görüştüğü ve kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini söylediği gelen haberler arasında yer alıyor.

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