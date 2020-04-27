1000 TL sosyal yardım başvurusu yapma şartları neler?

Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında binlerce aileye devlet tarafından karşılıksız olarak ödenen 1000 lira sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir ve 1000 lira sosyal yardım başvuru sonucu nasıl sorgulanır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

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Pandemi yardımı yani 1000 TL sosyal yardım başvuruları 3. faz ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hem başvuruların başladığını duyurdu hem de başvuru şartlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, pandemi başvurusu şartları yani 1000 TL sosyal yardım başvurusu şartları nelerdir? İşte, merak edilen detaylar…

3. faz ödemelerinden yararlanabilmek içinse bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, bu şartlar neler? İşte pandemi yardımı başvuruları ile ilgili bilinmesi gerekenler…

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU ŞARTLARI

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.



e-DEVLET BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

KİMLER NE ZAMAN BAŞVURU YAPABİLİR?

e-Devlet’te yer alan bilgilere göre vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri günler şöyle:



0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,

2 olan vatandaşlarımızın Salı,

4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,

6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,

8 olan vatandaşlarımızın Cuma

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait işlemleri seçebilir buradan da “Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu” seçeneğini işaretleyebilirler. Karşılarına çıkan formu dolduran kişilerin başvurusu tamamlanmış olacak. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği ise önümüzdeki günlerde değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak.