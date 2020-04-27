İsrail Meclisi'nde bir vekilin Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesi tartışma yarattı

İSRAİL Meclisi dün şaşırtan anlara sahne oldu. Türkiye'de mahsur kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin tahliye edildiğini belirten Ahmed et-Tıybi, "Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci bir insani hareketti" dedi. Bu sözlerin üzerine Meclis'te Erdoğan tartışması yapıldı.

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Dünyanın dört bir yanından, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, insani ve dayanışma odaklı politikası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler gelmeye devam ediyor. Bu seferki övgünün adresi İsrail.. İsrail Meclisi'nde Arap milletvekili Ahmed et-Tıybi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti.

Erdoğan'a övgü, Likud'u rahatsız etti

Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Tıybi'nin ofisi tarafından basınla paylaşılan videoda, Erdoğan'a teşekkür eden milletvekili Tıybi ile Likud partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandığı görüldü.

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ikinci insani hareketi''

İsrail Meclisi'ndeki bir komisyon toplantısında söz alan Tıybi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın, Türkiye'de mahsur kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencileri Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'na getirdiğini belirtti.

"Öğrencilerimiz için iki uçak tahsis etti''

Tıybi, "Bu gece evlatlarımızı taşıyan bir uçak daha iniş yaptı. Başvurumuzun ardından bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci bir insani hareketti. Geçen hafta yine öğrencilerimizi taşıyan başka bir uçak daha gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hafta içinde Türkiye'de mahsur kalan öğrencilerimiz için iki uçak tahsis etti." ifadelerini kullandı.

Ahmed et-Tıybi

Neden Erdoğan'ı savunuyorsun tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekilleri, Tıybi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunmasına tepki gösterdi.

"Karizmatik liderleri severim''

Bunun üzerine Netanyahu'ya dair yolsuzluk dosyalarını hatırlatan Tıybi, Erdoğan'ı işaret ederek, "Ben karizmatik liderleri severim. Hakkında yolsuzluk iddianamesi olanı değil." ifadesini kullandı.

"Erdoğan ile barışmak için yerlerde sürünüyor''

Tıybi, ayrıca Netanyahu'ya işaret ederek, "Sizin lideriniz Erdoğan ile barışmak için yerlerde sürünüyor." dedi.

Tıybi, geçen hafta da yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.