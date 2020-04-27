Türkiye'de 6 üniversitede koronavirüs aşı çalışması başladı

Kovid-19 pandemisini önlemek için Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen çalışmalardan umutlu olduğunu dile getiren Yaşar, "Ülkemizde hali hazırda 6 üniversitemizde aşı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını biliyorum. Geçmiş yıllarda kendi aşısını üretebilmiş bir ülke olarak Kovid-19 pandemisiyle ilgili de sonuç alınacağına inanıyorum. Ancak aşı ve ilaç çalışmaları zor ve zaman alan çalışmalardır. Kısa sürede olmasa da inşallah eylül ayından sonra iyi haberler alabiliriz" diye konuştu.