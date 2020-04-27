Sinop'ta küçük ibrahim'i arama çalışmaları sürüyor kemik parçaları bulundu

SİNOP'ta kaybolan otizm hastası İbrahim Ay (5) her yerde karış karış aranıyor. Arama çalışmalarında küçük çocuğun kaybolduğu bölgede bir çok yaban hayvan izine rastlanırken ormanlık alanda bazı kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının küçük çocuğa ait olup olmadığı araştırılıyor.

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Sinop Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçan ikiz kardeşlerden otizm hastası İbrahim Ay, ortadan kaybolmuştu.

400 kişilik ekip aramaya devam ediyor

Yakınları, tüm aramalara rağmen küçük İbrahim'e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı. Otizmli olan İbrahim; jandarma, polis, asker, AFAD ve avcılar ile off road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişi ile evin çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

Kemik parçaları bulundu

İbrahim’i arama çalışmaları 8'inci günde de sürdürülürken, kaybolduğu değerlendirilen ormanlık alanda çok sayıda yaban hayvanı izine rastlandı. Aramalarda bazı kemik parçaları da bulundu. Jandarma ekiplerince alınan parçalar, incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler, ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.