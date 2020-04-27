Pendik'te minibüs şoförünün ilginç savunması cezadan kurtarmadı

İSTANBUL Pendik'te minibüs ve otobüslere yönelik denetimler bugün de sürdü. Fazla yolcu alan minibüslere ceza kesilirken şoförlerden biri kendisini 'Özürlü koltuğuna oturmuşlar, sayamadım bir anda yürüdüm' diyerek savundu.

Abone ol

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Pendik'te yapılan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü. Ekipler denetimleri sırasında fazla yolcu taşıyan minibüse cezai işlem uygulandı.

Kurallara uyan da oldu

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri sabah saatlerinde belirli noktalarında eş zamanlı olarak denetim yaptı. Denetimlerde polis ekipleri geçen minibüsler tek tek durdurdu. Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken kimi minibüsler ise fazla yolcu aldığı görüldü.

"Özürlü koltuğuna oturmuşlar.."

Ekipler denetimler sırasında durdurduğu bir minibüste yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve fazla yolcu aldığını tespit etti. Ekipler sürücüye 3 kişi fazla yolcu almasından dolayı cezai işlem uygulandı.

Sürücü Erdem Yarar "Kurallara uyuyorum maske ve eldivenimi takıyorum. Özürlü koltuğuna oturmuşlar, sayamadım bir anda yürüdüm. İndirdiğimizin yerine alıyoruz, ama fark edemedim yolcu sayısını" diye konuştu.