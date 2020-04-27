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Burdur'da koronavirüs paniği! İki mahalle karantinaya alındı

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iki mahalle karantina altına alındı.

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Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Çeltikçi ilçesindeki bir ailede 2 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu karar verdi

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Konak ve Cami mahalleleri karantinaya alındı. 

Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Mahallelerin giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılırken polis ve sağlık ekipleri de önlem aldı.

Testleri pozitif çıkan ve karı koca oldukları öğrenilen kişiler ise Bucak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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