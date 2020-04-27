Bayburt'ta huzurevinde 35 kişide koronavirüs çıktı! Valilik'ten açıklama geldi

Bayburt'ta Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan sağlık taramasında 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

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Bayburt'ta bir huzurevinde 27'si huzurevinde kalan yaşlı olmak üzere 35 kişide koronavirüs çıktı. Bayburt Valiliğinden yapılana açıklamada, "Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.