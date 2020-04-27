Karantinaya alınan kadına tecavüz ettiler! Okula yerleştirilmişti

Kadınlara tecavüzün en fazla olduğu ülkelerin başında gelen Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle başlayan karantinada da tecavüzler hız kesmedi. Covid-19 önlemleri kapsamında karantina için bir okul binasına yerleştirilen kadın, üç adamın tecavüzüne uğradı.

Abone ol

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin Sawai Madhopur bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs önlemlerinin alındığı bölgede, köyüne gitmek için yola çıkan bir kadın kilometrelerce yalnız başına yürüdükten sonra yolunu kaybedince polis karakoluna sığındı.

Gidecek yeri olmayan kadın korona testleri uygulandıktan sonra karantina kapsamında bir okul binasına yerleştirildi. Ancak 23 Nisan günü yaşları 40-45 arasında değişen üç kişi, adı açıklanmayan kadına tecavüz etti. Dehşete düşüren olay sonrası üç zanlı kısa sürede yakalandı.

Kadının ne kadar süredir...

Olayla ilgili açıklama yapan bölge polisinden Parth Sharma, “Kadının ne kadar süredir yalnız olduğunu ve kimlerle temas halinde olduğunu bilmiyorduk. Test yapıldıktan sonra okula yerleştirilmişti. Üç zanlı yakalandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor” dedi.

İşsiz kalanlar yürüyerek dönüyor

Mirror’ın haberine göre, koronavirüs yasakları kapsamında işsiz kalan binlerce kişi, günlerce yürüyerek yaşadıkları bölgeye dönmeye çalışıyor.