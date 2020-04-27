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Beşiktaş'ın Caner Erkin'e yapacağı teklif ortaya çıktı

Beşiktaş, kulüpteki geleceğe merak konusu olan ve yıllık 1 milyon 750 bin Euro kazanan Caner Erkin'e 850 bin Euro teklif edecek.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmelerinin uzatılması konusunda yönetim bu hafta harekete geçiyor. Geçen hafta Ümraniye'de idman yapan futbolcularla görüşmede sözleşmeler gündeme gelmedi.

Gökhan ve Atiba olumlu bakıyor
1 milyon 650 bin Euro alan Gökhan'a yapılacak teklifin 1 milyon Euro civarında olacağı ve tecrübeli futbolcunun da kalmaya sıcak baktığı kaydedildi. 800 bin Euro kazanan Atiba'nın da 1 yıl daha oynamak istemesi ve indirimi sorun etmemesiyle tek soru işareti Caner olarak görülüyor. 1 milyon 750 bin Euro alan Caner'e 850 bin Euro teklif edecek olan Kartal'a deneyimli ismin ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Vida gitmek istemiyor
Aston Villa ve Slaven Bilic'li West Bromwich'in talip olduğu Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmıyor. 3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, Beşiktaş ve İstanbul'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi. Vida'nın maaş indirimi konusuna ise olumlu yaklaştığı kaydedildi.

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