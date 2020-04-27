Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na boyalı saldırı!

TAKSİM Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boyalarla saldırı yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda anıt çevresinde inceleme başlatıldı.

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Cumhuriyet Anıtı'na yapılan kırmızı boyalı saldırı sonrası sosyal medyadan olaya ciddi tepki gösterildi.

"Bu kadar merkezi bir yerde bu nasıl olur?"

Boyalı saldırıyı duyuran Gazeteci Nilay Örnek, "Taksim Anıtı'nın üzerine bayağı kırmızı boya atılmış; anıtın çevresi polis dolu şu an. Anlamadığım, bu kadar merkezi bir yerde bu nasıl olur?" paylaşımını yaptı.