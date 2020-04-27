HABER /  GÜNCEL

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na boyalı saldırı!

TAKSİM Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boyalarla saldırı yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda anıt çevresinde inceleme başlatıldı.

Abone ol

Cumhuriyet Anıtı'na yapılan kırmızı boyalı saldırı sonrası sosyal medyadan olaya ciddi tepki gösterildi.

"Bu kadar merkezi bir yerde bu nasıl olur?"

Boyalı saldırıyı duyuran Gazeteci Nilay Örnek, "Taksim Anıtı'nın üzerine bayağı kırmızı boya atılmış; anıtın çevresi polis dolu şu an. Anlamadığım, bu kadar merkezi bir yerde bu nasıl olur?" paylaşımını yaptı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İsveç'in tedavi etmediği koronavirüslü Türk vatandaşı artık hekimlerimize emanet Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü tiyatrocu Zihni Göktay'dan ilginç korona yorumu! Bu ilahi bir ikaz
Açlık sınırı 2 bin 374 liraya yükseldi! Türk-İş açıkladı
Bayburt'ta huzurevinde 35 kişide koronavirüs çıktı! Valilik'ten açıklama geldi
İsrail Meclisi'nde bir vekilin Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesi tartışma yarattı
Araç sahipleri dikkat! Benzine bu kez indirim geliyor
Yunan medyasından Türk amiral Cihat Yaycı'ya ölüm tehditleri
ÖNCEKİ HABERLER
Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı
Cevad Prekazi: Türk futboluna mühür vurdum
Formula 1 Fransa GP iptal edildi
Karı-koca öpüşürse oruc bozulur mu Diyanet ne diyor?
İtalya'da takımlar 18 Mayıs'ta sahaya iniyor
İsrail güçleri Kudüs’te 4 Filistinliyi gözaltına aldı
Yorumlar 2 yorum