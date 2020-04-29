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PKK Afrin'de 42 sivili katlettiği kamyonun patlamadan önceki son görüntüsü

SURİYE’nin Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen ve 11'i çocuk 42’den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında kullanılan bomba yüklü kamyonetin fotoğrafı paylaşıldı.

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Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan günü Afrin'de bombalı araçla düzenlediği saldırıda 11'i çocuk 42'den fazla kişiyi katletti, 47 kişi de yaraladı. Hain saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, PKK'nın bombalı kamyonunun görüntüsü ortaya çıktı. 

Terör saldırısında kullanılan bomba yüklü kamyonun fotoğrafında ilginç ayrıntılar dikkat çekti. Paylaşılan fotoğrafta, tankerin dorsesinde patlayıcıların kırmızı renkteki varillerin içerisine yerleştirildiği belirtildi.

Saldırıyı PKK/YPG üstlenmişti

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 42 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını" duyurmuştu. 

PKK saldırısında yaralanan Afrin'li çocuklardan bazıları hastanede...

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