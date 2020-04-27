Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı! Konu Diyanet Başkanı Ali Erbaş açıklaması

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Barosu’nun 26.04.2020 tarihli ve 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken, hutbesinde, uyuşturucu, alkol ve eş cinselliğin İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu vurgulamıştı. Bu ifadeler üzerine bazı dernek ve barolar suç duyurusunda bulunmuştu.

ALİ ERBAŞ EŞCİNSELLİKLE İLGİLİ NE DEDİ? Ramazan ayının ilk cuma hutbesini internet üzerinden veren Ali Erbaş şunları söyledi: -Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.

İşte Savcılığın Soruşturma başlatmasına neden olan Ankara Barosu'nun o açıklaması...

Ankara Barosu'nun bu açıklaması üzerine sosyal medyada çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı. Adalet bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Sözcüsü Ömer çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun başta olmak üzere çok sayıda tepki paylaşımı yapılmıştı. İşte onlardan bazıları...