HABER /  GÜNCEL

Banka çalışma saatleri corona düzenlemesi kaçta açılıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların açılış ve kapanış saatlerinde güncelleme yapıldı. Özel ve kamu bankalarının açılış/ kapanış saatleri değişti. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ŞeKorokerbank, İNG Bank, Akbank ve Garanti Bankası kaçta açılıyor, ne zaman kapanıyor?

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında banka çalışma saatlerine güncelleme geldi. Kamu ve özel bankaların çalışma saatleri banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bankalar üzerinden kredi çekme, fatura ödeme, para yatırma/çekme gibi birçok işlem gerçekleştirilebildiği gibi bu işlemlerin birçoğu bankaların cep şubeleri üzerinden de kolayca gerçekleştirilebiliyor. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri...

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ziraat Bankası çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi. TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi. 

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Halkbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi. TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vakıfbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Şekerbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası çalışma saatleri 12:00 - 17:00 arası olarak belirlendi. TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Lise öğrencilerine ikinci soru paketi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözleri tartışma yarattı
Ünlü tiyatrocu Zihni Göktay'dan ilginç korona yorumu! Bu ilahi bir ikaz
Bayburt'ta huzurevinde 35 kişide koronavirüs çıktı! Valilik'ten açıklama geldi
İsrail Meclisi'nde bir vekilin Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesi tartışma yarattı
Araç sahipleri dikkat! Benzine bu kez indirim geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanından iftar ve sahur önerileri: Hamur işinden uzak durun
İstanbul'da mahsur kalan İspanyol kadın turist isyan etti! Benim ülkem gelip almadı
Bakan Kasapoğlu, karantinada olan Alexander Sörloth ve Berke Özer ile görüştü
Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu planı belli oldu
Van'da koronavirüsü yenen profesör doktor taburcu oldu
Zekat kimlere düşer zekat vermek nedir?
Yorumlar