Banka çalışma saatleri corona düzenlemesi kaçta açılıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların açılış ve kapanış saatlerinde güncelleme yapıldı. Özel ve kamu bankalarının açılış/ kapanış saatleri değişti. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ŞeKorokerbank, İNG Bank, Akbank ve Garanti Bankası kaçta açılıyor, ne zaman kapanıyor?

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında banka çalışma saatlerine güncelleme geldi. Kamu ve özel bankaların çalışma saatleri banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bankalar üzerinden kredi çekme, fatura ödeme, para yatırma/çekme gibi birçok işlem gerçekleştirilebildiği gibi bu işlemlerin birçoğu bankaların cep şubeleri üzerinden de kolayca gerçekleştirilebiliyor. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri...

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ziraat Bankası çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi. TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Halkbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi. TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vakıfbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Şekerbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası çalışma saatleri 12:00 - 17:00 arası olarak belirlendi. TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.