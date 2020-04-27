Sağlık Bakanlığı istede! Acil değilse artık yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanelerde acil olmayan endoskopi işlemlerinin ertelenmesini istedi.

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Sağlık Bakanlığı, hastanelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar aldı. Buna göre, hastanelerde acil olmayan endoskopi işlemleri ertelendi. Yapılması zorunlu olan işlemlerde ise, tüm sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları endoskopi ünitesine girmeden önce, solunum yolu enfeksiyonları açısından sorgulanacak.

Hasta dışında bakıcı, refakatçi endoskopi ünitesine alınmayacak. İşlem en az sayıda sağlık çalışanı ile yapılacak. Hastaların endoskopi işlemi mümkün ise negatif basınçlı bir odada yapılacak. Böyle bir oda yok ise bu hastalara ayrılmış iyi havalanan odalar kullanılacak.