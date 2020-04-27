Aycan Yanaç sevgilisi kim aldatıldı mı Survivor'daki mesajı çıktı

Survivor 2020 TV 8 ekranlarında hız kesmeden devam ediyor. Haftaiçi hergün yayınlanan Survivor'ın son bölümlerde ünlüler takımında yarışan güzel isim Aycan Yanaç'ın arkadaşı ile yaptığı 'gizli' konuşma bomba etkisi yarattı. Peki aldatıldığı iddia edilen Aycan Yanaç'ın sevgilisi var mı?

Abone ol

Survivor 2020'nin son gerçekleşen ada konseyine Acun Ilıcalı ile ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç'ın diyalogları damga vurdu. Senin şifrelerini çözeceğim diyen Acun Ilıcalı sözünde durdu ve Aycan Yanaç'ın ödül oyununda bir arkadaşı işe yaptığı görüşmeyi deşifre etti.

Aycan ile sosyal medyanın gündemine düşen bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, Aycan'a iletişim ödülünden sonra modunun ve performansının düştüğünü ve bunun sebebini bulacağını söylemişti. Acun Ilıcalı Instagram canlı yayınında bu konuya açıklık getirdi. Ünlü isim Aycan'ın şifreli konuşmasını deşifre etti.

Survivor 2020'nin gerçekleşen son ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında yaşananlar günün konusu oldu. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan’a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi.

Sen beni fazla küçümsüyorsun konseyde bunu çözeceğim diyen Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti.

Şifreyi çözdüğü açıkladı: Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı canlı yayında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı konu ile ilgili şunları söyledi:

"Aycan ile konseydeki diyaloğu seyredin. Tüm şifreleri çözdük, konuya hakimiz. Aycan da bu hakimiyeti gördü, Survivor sevenlere sesleniyorum, şu 3 gün kaçırmayın. Tahmin etmeyeceğiniz olaylar var. Şaşkın şaşkın ben de seyrediyorum.Aycan bir arkadaşıyla özel konuşmaya başlıyor. Kız Aycan'a 'Sana bir sözüm vardı' diyor, 'O sözü tuttum' diyor. Arada bir şifre daha var. Kız 'Öğrendim' diyor, 'Neyi öğrendin' diyor, 'O konuyu' diyor. Aycan sonra bu kız ile özel olarak konuşmaya başlıyor. Kız 'Biz bize yeteriz' diyor. Sizin anlayacağınız dışarıdaki bir olayı Aycan öğreniyor."

Aycan'ın iletişim ödülündeki şifreli mesajının da AYÖ harfleri olduğu ortaya çıktı. Bu 3 harf ardından Aycan Yanaç'ın aldatıldığı iddiaları gündeme geldi. Özel hayatıyla ilgili çok fazla bilgi vermeyen Aycan Yanaç'ın sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

Acun Ilıcalı, Aycan’ın 2 hafta önce kazandığı iletişim ödülü esnasında arkadaşıyla üç harf (A,Y,Ö) üzerinden şifreli olarak anlaştığını açıkladı.

Peki güzelliği ile konuşulan yarışmacı Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi var mı?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015’te Bosna-Hersek’e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018’de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum.”