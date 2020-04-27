Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu planı belli oldu

Fenerbahçe Yönetimi, Damien Comolli'nin ardından takım kaptanı Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirmeyi düşünüyor.

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39 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olmaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilerde nasıl bir sportif direktör portresi çizeceği netleşmeye başladı.

Hürriyet'in haberine göre bugüne kadar 3 sportif direktörle çalışan sarı lacivertli ekip, önümüzdeki sezon bu göreve Emre Belözoğlu'nu getirmeyi planlıyor.

Sportif direktör olacak

Sözleşmesinin bitmesiyle saha içi kariyerini noktalandıracağı belirtilen oyuncunun futbolculuk deneyiminin yanı sıra daha önce beraber çalıştığı sportif direktörleri de analiz etme şansı olduğu için bu göreve düşünüldüğü belirtildi.

Geniş yetkilere sahip olacak

Inter döneminde Giuliano Terraneo, Fenerbahçe'de ise Aykut Kocaman ve Damien Comolli'nin sportif direktörlük dönemlerinde oyuncu olarak yer alan Belözoğlu'na hem transfer yapma hem de takım ile yönetim arasındaki ilişki açısından geniş yetkiler verileceği öne sürüldü.

'Başkandan sonraki adam olacak'

Sportif direktörlük koltuğunda farklı bir yetkiyle çalışacak olan Emre, başkan Ali Koç'tan sonra gelen en geniş yetkili isim olacak. Takıma katılacak futbolcular konusunda da farklı bir profil çizmesi beklenen Belözoğlu2nun hırslı, forma için oynayan, saygıya önem veren futbolcularla çok farklı bir kadro kurması hedefleniyor. Ali Koç'un da 2021 Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine takımı şampiyon sokabilmek için Emre'yi geniş yetkilerle donatarak başarılı olması için her türlü desteği vereceği biliniyor.