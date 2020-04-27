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İzmirli genç 5 dakika sabredemedi 3 bin 150 TL ceza yedi

İZMİR’de sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmir’de büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü.

İzmir geneli cezalar

İzmir genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1704 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildiği belirtildi. Ayrıca, 11 kişi hakkında ise adli işlem uygulandığı bildirildi.

Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobili ile dışarıya çıktı. Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları vatandaşa, sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kaldığı belirtilerek, kural ihlali nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

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