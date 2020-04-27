"Ali Erbaş Yalnız Değildir" deyip Ankara Barosu'na çok sert tepki verdiler: Faşist refleks

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı, ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği hutbedeki açıklamaları nedeniyle kınayan Ankara Barosu'na çok sert tepki verildi.

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Ramazanın ilk cuma namazını kıldıran ve hutbeyi irat eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, uyuşturucu, alkol ve eş cinselliğin İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu belirtmiş, "Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" çağrısı yapmıştı. Ankara Barosu, Erbaş için "Sesi çağlar öncesinden gelen…" ifadelerini kullanarak, hutbedeki ifadeleri yazılı açıklamayla kınamıştı.

Ömer Çelik: Faşist açıklama, tam bir terbiyesizlik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslami kuralları dile getirdiği için "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu'nun yaptığı faşist açıklamanın tam bir terbiyesizlik olduğunu" söyledi.

"Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir" ifadelerini kullanan Çelik, insanların inandıkları değer sistemine göre konuşmasının en doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Allah’ın hükmüne dil uzatanlar...

İbrahim Kalın, mesajında şu ifadelerle tepki gösterdi: Zamanı ve mekanı yaratan Allah’ın hükmüne dil uzatanlar bu dünyada da ahirette de hüsrandadır. İlahi hükmü dile getiren #AliErbasyanlızdeğildir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Faşist refleks, hukuki cehalet

Anayasa’nın 24. maddesinde ifadesini bulan dini inanç, vicdan ve kanaat hürriyetinin herkes gibi bir din adamı tarafından da kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Üstelik bu din adamı, anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri’nin başı olarak İslam dininin hükümlerini seslendirmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dini bilgi ihtiyacına, suallerine ve tereddütlerine cevap vermesi son derece doğal ve her şeyden önce bir kamu görevidir.

Sayın Ali Erbaş’ın ifade ettiği hususlarla ilgili bir nefret suçu teşhisi koymak en hafif tabirle hukuki cehalettir.

Ankara Barosunun bu açıklamalara yönelik yakıştırmaları bizi bir arada tutan değerlerle de demokratik ilkelerle de ne yazık ki uyuşmamaktadır. İnanç ve düşünce hürriyetinin anlamını herkesten iyi bilmesi gereken bir meslek örgütünün farklı bir düşünceye karşı yaptığı bu talihsiz açıklama, zihinlerinde bulunan faşist refleksi de bir kez daha ifşa etmiştir. Böylesi tek tipçi, ötekileştirici, tahakkümcü yaklaşımlar, herhangi bir hukuki dayanaktan yoksundur.

Fahrettin Altun: Keyiflerine göre sorgulanacak kaideler değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İnsana kâinatta hak ettiği değeri göstererek, evvelimizi ve ahirimizi kul olmanın idrakiyle aydınlatan yüce dinimiz İslâm’ın kaideleri, Ali Erbaş hocaya münasebetsizce saldıranların keyiflerine göre sorgulanacak kaideler değildir." ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Bakan Mustafa Varank: Ayak takımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "#AliErbaşyalnızdeğildir" başlıklı etiketle yaptığı paylaşımda "Ali Erbaş hocamız çağları aydınlatan dinimiz İslam'ın hükümlerini dile getirdi. İslam ile olan dertlerini Sayın Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli: Alçak saldırı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Twitter hesabından, "#AliErbaşYalnızDeğildir" başlıklı etiketle yaptığı paylaşımda "Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Hocamız Ali Erbaş yalnız değildir. Allah'ın emirlerini, yasak kıldıklarını anlatan, Allah'ın izniyle hiçbir zaman yalnız olmayacaktır. Hocamıza yapılan alçak saldırıları kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk: Değerlerimize saldıran girişim

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayında ailelerimizi ve nesillerimizi korumak adına dini değerlerimizi hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız. Milli ve manevi değerlerimize saldıran her girişim, karşısında yine toplumu bulacaktır." ifadelerini kullandı.