İçişleri Bakanlığı: Provakatif paylaşım yapan 402 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığı açıklandı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.
402 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.
Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 27, 2020
6️⃣.3️⃣6️⃣2️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,
8️⃣5️⃣5️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,
4️⃣0️⃣2️⃣ şahıs yakalandı pic.twitter.com/NkxDx9aoWm