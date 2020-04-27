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İçişleri Bakanlığı: Provakatif paylaşım yapan 402 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığı açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.

402 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.

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