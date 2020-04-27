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Kütahya'da eski eşini ölümle tehdit etmişti bu kez babasını dövüp evden kaçtı

KÜTAHYA'da 3 yıl önce boşandığı eski eşine 'Seni kimseye yar etmeyeceğim' gibi ölüm tehditleri savuran Veysel S., 6 gün önce mahkeme tarafından ev hapsine çarptırılmıştı. Babasını dövüp evden kaçan Veysel S.,polis tarafından yakalanıp tekrar ev hapsinde tutuldu.

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Kütahya'da Veysel S., eski eşi 1 çocuk annesi Nesibe T.’nin evine gidip ölüm tehditleri ve hakaretlerde bulundu.

Nesibe T. de bu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabından ‘Ölmek istemiyorum’ yazarak paylaşınca Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Veysel S. gözaltına alınmıştı. Eski koca, sevk edildiği adliyede ev hapsine çarptırıldı.

Tekrar ev hapsine çarptırıldı

Elektronik kelepçe takılı olan Veysel S., önceki akşam evden çıkmak istedi. Ancak babası izin vermedi. Bunun üzerine babasını dövüp, otomobiliyle kaçtı. Elektronik kelepçeden gelen sinyal üzerine harekete geçen polis ekipleri, Veysel S.’yi evinin yakınındaki Maltepe Parkı’nda yakaladı. Yeniden adliyeye çıkarılan Veysel S., savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol tedbirleri alınıp, ev hapsine çarptırıldı.

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