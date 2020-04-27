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İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde Nefes Kredisi! TOBB Başkanı açıkladı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dakika açıklamasında "TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak." ifadesini kullandı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koronavirüs nedeniyle zorda olan şirketler için Nefes Kredisi'ni devreye alıyor.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz." deyip detayları paylaştı.

İşte Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları: 

"Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak"

- İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak. Nefes kredisinde faiz yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Kredide bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak.

İllere göre 50 bin ile 100 bin arasında

- Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak.

Yüzde 80’i Hazine destekli

- Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak

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