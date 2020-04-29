Okullar açılacak mı 2020 Bilim Kurulu son kararı

Koronavirüs salgını nedeniyle okullar kapandı ve uzaktan eğitim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 30 Nisan'da açılabileceğini duyurmuştu. Şelçuk okulların açılış tarihi hakkında yeni açıklama yaptı. Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

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Okullar ne zaman açılır sorusu öğrenci ve velilerin gündemindeydi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edecegini duyurmuştu. Fakat Ziya Selçuk yaptığı son açıklama ile birlikte uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

“ZAMAN VE ZAMANLAMA OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmeni ilgilendiren, uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk şunları söyledi:

* Bilindiği üzere ülkemiz tüm dünyada baş gösteren corona virüsüyle mücadele içindedir. Zamanın ve zamanlamanın salgınla mücadele konusunda oldukça önemli olduğu bir döneme hep birlikte şahit olmaktayız.

* Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle birlikte gerekli değerlendirmeleri yapıp gereken önlemleri ivedilikle alma kararlılığı içinde olduk.

* Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Bakanlığımız bu süreçte isabetli ve kısa sürede sonuca gitmeye odaklanmış bir şekilde uzaktan eğitim ve okullarımızdaki koruyucu sağlık ürünleriyle ilgili üretim hizmetlerine kesintisiz devam ediyor..

“UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS’A KADAR SÜRECEK”

Türkiye'de Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi.

Salgının başladığı tarihten itibaren dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçme kararı almış olmanın faydalarının ortaya çıktığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

* Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

* Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri, hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey tedbir ve birbirimize göstereceğimiz sabır, anlayış ve dikkattir.

“UZAKTAN EĞİTİM ELİMİZDEKİ TEK SEÇENEK”

Uzaktan Eğitim süreci uzadıkça öğrencilerdeki motivasyonun düşeceğine ve sıkılma durumları olabileceğine dair endişelerini dile getiren Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte böyle yönetmek durumundayız.

* Uzaktan eğitim şu an elimizdeki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk ve ‘çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar' diye yüzbinlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışıyoruz.

* Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam, uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. Geriye döndüğümüzde burada gösterdikleri özen bizi çok rahatlatacak. Hep beraber başaracağız diyoruz ya hani, o birlikteliklerden biri de bu.